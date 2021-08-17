Вице-президент Афганистана объявил себя легитимным главой государства

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя легитимным главой государства после бегства экс-президента Ашрафа Гани.

Об этом он сообщил в Twitter.

Салех напомнил, что по Конституции Афганистана в случае отсутствия президента исполняющим обязанности главы государства является вице-президент. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас находится на территории страны и сейчас устанавливает связь с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.

Вице-президент Афганистана также призвал жителей страны присоединяться к сопротивлению талибам. «Мы должны доказать, что Афганистан — не Вьетнам, а «Талибан» — даже отдаленно не армия Вьетконга», — добавил политик.