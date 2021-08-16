Министр Кулеба: Украинский самолет не может вылететь из Афганистана из-за критической ситуации в аэропорту Кабула

Украинский самолет, который должен эвакуировать украинцев из Афганистана, где власть захватили талибы, пока не может вылететь из Кабула.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, цитирует агентство Интерфакс-Украина.

«Сейчас у нас на повестке дня вопрос завершения эвакуации наших граждан, которые хотят вернуться. Мы будем готовы брать на свободные места граждан иностранных государств, в том числе граждан Афганистана, как мы это уже сделали во время этого ночного рейса. Но сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там размещается и не может вылететь», — рассказал глава МИД Украины.