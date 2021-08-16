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Министр Кулеба: Украинский самолет не может вылететь из Афганистана из-за критической ситуации в аэропорту Кабула

Автор:
Екатерина Кадакова
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Украинский самолет, который должен эвакуировать украинцев из Афганистана, где власть захватили талибы, пока не может вылететь из Кабула.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, цитирует агентство Интерфакс-Украина.

«Сейчас у нас на повестке дня вопрос завершения эвакуации наших граждан, которые хотят вернуться. Мы будем готовы брать на свободные места граждан иностранных государств, в том числе граждан Афганистана, как мы это уже сделали во время этого ночного рейса. Но сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там размещается и не может вылететь», — рассказал глава МИД Украины.

По словам Кулебы, этот самолет «теоретически в какой-то момент сможет вылететь». В то же время министр не уверен, что другой украинский самолет сможет прибыть в Кабул.

«Ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане», — пояснил он.

Отдельно министр заверил, что МИД не отказывает в эвакуации гражданам, которые хотят вылететь из страны.

«Мы не знаем, где находятся именно граждане в Афганистане, потому что они о себе не заявляли. Заявите о себе, обратитесь в посольство Украины в Таджикистане, в посольство Украины в Пакистане, заявите, где вы, и мы будем знать о вас и будем заниматься вашей эвакуацией. Нет ни одного такого случая, чтобы мы отказались и не предложили кому-то эвакуироваться. Но сейчас ситуация в аэропорту Кабула критическая и пока самолет вылететь не может», — отметил Кулеба.