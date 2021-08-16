Министр Кулеба: Украинский самолет не может вылететь из Афганистана из-за критической ситуации в аэропорту Кабула

Украинский самолет, который должен эвакуировать украинцев из Афганистана, где власть захватили талибы, пока не может вылететь из Кабула.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, цитирует агентство Интерфакс-Украина.
«Сейчас у нас на повестке дня вопрос завершения эвакуации наших граждан, которые хотят вернуться. Мы будем готовы брать на свободные места граждан иностранных государств, в том числе граждан Афганистана, как мы это уже сделали во время этого ночного рейса. Но сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там размещается и не может вылететь», — рассказал глава МИД Украины.
По словам Кулебы, этот самолет «теоретически в какой-то момент сможет вылететь». В то же время министр не уверен, что другой украинский самолет сможет прибыть в Кабул.
«Ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане», — пояснил он.
Отдельно министр заверил, что МИД не отказывает в эвакуации гражданам, которые хотят вылететь из страны.
«Мы не знаем, где находятся именно граждане в Афганистане, потому что они о себе не заявляли. Заявите о себе, обратитесь в посольство Украины в Таджикистане, в посольство Украины в Пакистане, заявите, где вы, и мы будем знать о вас и будем заниматься вашей эвакуацией. Нет ни одного такого случая, чтобы мы отказались и не предложили кому-то эвакуироваться. Но сейчас ситуация в аэропорту Кабула критическая и пока самолет вылететь не может», — отметил Кулеба.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице идет массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют часть афганцев, сотрудничавших с США и союзниками, но хаос в аэропорту приводит к жертвам.
- 16 августа в давке и при падении с самолета погибли по меньшей мере 7 человек. Еще двух афганцев застрелили американские бойцы. Военные подчеркнули, что убитые первыми открыли огонь. Были ли они талибами — неизвестно.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил усилить посольство Украины в Таджикистане, чтобы большее количество людей могли эвакуироваться из Афганистана.