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«Талибан» объявил о завершении войны в Афганистане

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Исламское движение «Талибан», которое взяло под контроль почти весь Афганистан, объявило войну в стране завершенной.

Об этом изданию Al Jazeera утром 16 августа сказал пресс-секретарь политического офиса талибов Мохаммад Наим после того, как боевики взяли под свой контроль президентский дворец в Кабуле.

«Сегодня большой день для афганского народа и моджахедов. Они стали свидетелями плодов своих усилий и жертв в течение 20 лет. Слава Богу, война в стране завершена», — отметил Наим.

Талибану понадобилось чуть больше недели, чтобы захватить контроль над страной. Al Jazeera также опубликовало кадры, на которых в президентском дворце находятся командиры талибов с десятками вооруженных боевиков.

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Al Jazerra

Наим добавил, что «Талибан» не хочет жить в изоляции, и призвал к мирным международным отношениям.

«Мы достигли того, чего хотели, а именно свободы нашей страны и независимости нашего народа. Мы не позволим никому использовать наши земли для нацеливания на кого-нибудь, и мы не хотим причинять вред другим», — добавил он.

Лидер талибов, пожелавший остаться неназванным, сообщил агентству Reuters, что повстанцы из разных провинций перегруппировываются и будут ждать, пока иностранные силы уйдут, прежде чем создавать новую структуру управления. Также, по его словам, боевикам «Талибана» «приказали позволить афганцам восстановить повседневную деятельность и не пугать мирных жителей».

Более 60 западных стран, включая США, Великобританию, Францию и Японию, выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что всем афганцам и иностранным гражданам, желающим выехать, должны разрешить это сделать. Утром 16 августа в аэропорту Кабула собрались сотни людей, которые пытаются покинуть Афганистан. В самолеты пытаются попасть, чтобы улететь даже стоя, без места.