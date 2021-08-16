«Талибан» объявил о завершении войны в Афганистане

Исламское движение «Талибан», которое взяло под контроль почти весь Афганистан, объявило войну в стране завершенной.
Об этом изданию Al Jazeera утром 16 августа сказал пресс-секретарь политического офиса талибов Мохаммад Наим после того, как боевики взяли под свой контроль президентский дворец в Кабуле.
«Сегодня большой день для афганского народа и моджахедов. Они стали свидетелями плодов своих усилий и жертв в течение 20 лет. Слава Богу, война в стране завершена», — отметил Наим.
Талибану понадобилось чуть больше недели, чтобы захватить контроль над страной. Al Jazeera также опубликовало кадры, на которых в президентском дворце находятся командиры талибов с десятками вооруженных боевиков.
Наим добавил, что «Талибан» не хочет жить в изоляции, и призвал к мирным международным отношениям.
«Мы достигли того, чего хотели, а именно свободы нашей страны и независимости нашего народа. Мы не позволим никому использовать наши земли для нацеливания на кого-нибудь, и мы не хотим причинять вред другим», — добавил он.
Лидер талибов, пожелавший остаться неназванным, сообщил агентству Reuters, что повстанцы из разных провинций перегруппировываются и будут ждать, пока иностранные силы уйдут, прежде чем создавать новую структуру управления. Также, по его словам, боевикам «Талибана» «приказали позволить афганцам восстановить повседневную деятельность и не пугать мирных жителей».
Более 60 западных стран, включая США, Великобританию, Францию и Японию, выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что всем афганцам и иностранным гражданам, желающим выехать, должны разрешить это сделать. Утром 16 августа в аэропорту Кабула собрались сотни людей, которые пытаются покинуть Афганистан. В самолеты пытаются попасть, чтобы улететь даже стоя, без места.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Талибы с начала июля вели активные бои за территорию, а в начале августа с боями начали занимать центры провинций. 11 августа талибы приблизились к Кабулу.
- 15 августа талибы окружили Кабул, начав переговоры с правительством о передаче власти. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну «чтобы предотвратить кровопролитие», а «Талибан» заявил, что взял под контроль всю территорию. В 16:00 Кабул пал. «Талибан» отказался от переходного периода и потребовал полной передачи власти.
- Из Афганистана ночью 16 августа эвакуировали восемь украинцев, в стране закрываются иностранные посольства, а международные авиакомпании меняют маршруты, чтобы не летать над ним.