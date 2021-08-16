«Талибан» объявил о завершении войны в Афганистане

Исламское движение «Талибан», которое взяло под контроль почти весь Афганистан, объявило войну в стране завершенной. Об этом изданию Al Jazeera утром 16 августа сказал пресс-секретарь политического офиса талибов Мохаммад Наим после того, как боевики взяли под свой контроль президентский дворец в Кабуле. «Сегодня большой день для афганского народа и моджахедов. Они стали свидетелями плодов своих усилий и жертв в течение 20 лет. Слава Богу, война в стране завершена», — отметил Наим.

Талибану понадобилось чуть больше недели, чтобы захватить контроль над страной. Al Jazeera также опубликовало кадры, на которых в президентском дворце находятся командиры талибов с десятками вооруженных боевиков. 1 3



Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Al Jazerra Наим добавил, что «Талибан» не хочет жить в изоляции, и призвал к мирным международным отношениям. «Мы достигли того, чего хотели, а именно свободы нашей страны и независимости нашего народа. Мы не позволим никому использовать наши земли для нацеливания на кого-нибудь, и мы не хотим причинять вред другим», — добавил он.