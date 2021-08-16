«Талібан» оголосив про завершення війни в Афганістані

Ісламський рух «Талібан», який взяв під контроль майже весь Афганістан, оголосив війну у країні завершеною.
Про це виданню Al Jazeera вранці 16 серпня сказав прессекретар політичного офісу талібів Мохаммад Наїм після того, як бойовики взяли під свій контроль президентський палац в Кабулі.
«Сьогодні великий день для афганського народу і моджахедів. Вони стали свідками плодів своїх зусиль і жертв протягом 20 років. Слава Богу, війна у країні завершена», — зазначив Наїм.
Талібану знадобилося трохи понад тиждень, щоб захопити контроль над країною. Al Jazeera також опублікувало кадри, на яких у президентському палаці перебувають командири талібів з десятками озброєних бойовиків.
Наїм додав, що «Талібан» не хоче жити в ізоляції, і закликав до мирних міжнародних відносин.
«Ми досягли того, чого прагнули, а саме свободи нашої країни і незалежності нашого народу. Ми не дозволимо нікому використовувати наші землі для націлювання на кого-небудь, і ми не хочемо завдавати шкоди іншим», — додав він.
Лідер талібів, який побажав залишитись неназваним, повідомив агентству Reuters, що повстанці з різних провінцій перегруповуються і чекатимуть, поки іноземні сили підуть, перш ніж створювати нову структуру управління. Також, за його словами, бойовикам «Талібану» «наказали дозволити афганцям відновити повсякденну діяльність і не лякати мирних жителів».
Понад 60 західних країн, включно із США, Великою Британію, Францію і Японію, виступили зі спільною заявою, в якій говориться, що всім афганцям і іноземним громадянам, які бажають виїхати, мають дозволити це зробити. Вранці 16 серпня в аеропорту Кабулу зібралися сотні людей, які намагаються покинути Афганістан. В літаки намагаються потрапити, щоб полетіти навіть стоячи, без місця.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася у 2014 році. Таліби з початку липня вели активні бої за територію, а на початку серпня з боями почали займати центри провінцій. 11 серпня таліби наблизилися до Кабулу.
- 15 серпня таліби оточили Кабул, почавши переговори з урядом про передачу влади. Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну «щоб запобігти кровопролиттю», а «Талібан» заявив, що взяв під контроль всю територію. О 16:00 Кабул пав. «Талібан» відмовився від перехідного періоду і зажадав повної передачі влади.
- З Афганістану вночі 16 серпня евакуювали вісьмох українців, у країні закриваються іноземні посольства, а міжнародні авіакомпанії змінюють маршрути, аби не літати над ним.