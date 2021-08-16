«Талібан» оголосив про завершення війни в Афганістані

Ісламський рух «Талібан», який взяв під контроль майже весь Афганістан, оголосив війну у країні завершеною. Про це виданню Al Jazeera вранці 16 серпня сказав прессекретар політичного офісу талібів Мохаммад Наїм після того, як бойовики взяли під свій контроль президентський палац в Кабулі. «Сьогодні великий день для афганського народу і моджахедів. Вони стали свідками плодів своїх зусиль і жертв протягом 20 років. Слава Богу, війна у країні завершена», — зазначив Наїм.

Талібану знадобилося трохи понад тиждень, щоб захопити контроль над країною. Al Jazeera також опублікувало кадри, на яких у президентському палаці перебувають командири талібів з десятками озброєних бойовиків. 1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Al Jazeera Наїм додав, що «Талібан» не хоче жити в ізоляції, і закликав до мирних міжнародних відносин. «Ми досягли того, чого прагнули, а саме свободи нашої країни і незалежності нашого народу. Ми не дозволимо нікому використовувати наші землі для націлювання на кого-небудь, і ми не хочемо завдавати шкоди іншим», — додав він.