Міністр Кулеба: Український літак не може вилетіти з Афганістану через критичну ситуацію в аеропорту Кабулу

Український літак, який має евакуювати українців з Афганістану, де владу захопили таліби, поки що не може вилетіти з Кабулу.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, цитує агентство Інтерфакс-Україна.
«Наразі у нас на порядку денному питання завершення евакуації наших громадян, які хочуть повернутися. Ми будемо готові брати на вільні місця громадян іноземних держав, зокрема громадян Афганістану, як ми це вже зробили під час цього нічного рейсу. Але нині найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там розміщується і не може вилетіти», — розповів глава МЗС України.
За словами Кулеби, цей літак «теоретично якоїсь миті зможе полетіти». Водночас міністр не впевнений, що інший український літак зможе прибути до Кабулу.
«Відповідь на це запитання залежатиме від стабілізації ситуації в Афганістані», — пояснив він.
Окремо міністр запевнив, що МЗС не відмовляє в евакуації громадянам, які хочуть вилетіти з країни.
«Ми не знаємо, де перебувають конкретно громадяни в Афганістані, тому що вони про себе не заявляли. Заявіть про себе, зверніться до посольства України в Таджикистані, до посольства України в Пакистані, заявіть, де ви, і ми знатимемо про вас й опікуватимемося вашою евакуацією. Немає жодного такого випадку, щоб ми відмовилися і не запропонували комусь евакуюватися. Але нині ситуація в аеропорту Кабулу критична, і поки що літак вилетіти не може», — наголосив Кулеба.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади і готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками, але хаос в аеропорту призводить до жертв.
- 16 серпня в тисняві і при падінні з літака загинули щонайменше 7 людей. Ще двох афганців застрелили американські бійці. Військові підкреслили, що вбиті першими відкрили вогонь. Чи були вони талібами — невідомо.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив посилити посольство України в Таджикистані, аби більша кількість людей мали змогу евакуюватися з Афганістану.