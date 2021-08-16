Міністр Кулеба: Український літак не може вилетіти з Афганістану через критичну ситуацію в аеропорту Кабулу

Український літак, який має евакуювати українців з Афганістану, де владу захопили таліби, поки що не може вилетіти з Кабулу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, цитує агентство Інтерфакс-Україна.

«Наразі у нас на порядку денному питання завершення евакуації наших громадян, які хочуть повернутися. Ми будемо готові брати на вільні місця громадян іноземних держав, зокрема громадян Афганістану, як ми це вже зробили під час цього нічного рейсу. Але нині найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там розміщується і не може вилетіти», — розповів глава МЗС України.