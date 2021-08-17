Віцепрезидент Афганістану оголосив себе легітимним главою держави

Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе легітимним главою держави після втечі експрезидента Ашрафа Гані.
Про це він повідомив в Twitter.
Салех нагадав, що за Конституцією Афганістану у разі відсутності президента виконувачем обовʼязків глави держави є віцепрезидент. Крім того, він підкреслив, що зараз перебуває на території країни і встановлює звʼязок зі світовими лідерами, щоб заручитися їх підтримкою.
Віцепрезидент Афганістану також закликав жителів країни приєднуватися до опору талібів. «Ми повинні довести, що Афганістан — Не Вʼєтнам, а «Талібан» — навіть віддалено не армія Вʼєтконга», — додав політик.
Видання Daily Mail повідомляє, що Амрулла Салех, разом з Ахмадом Масудом, сином польового командира і ексміністра оборони Афганістану Ахмеда Шаха Масуда, імовірно знаходиться в Панджшерській долині — єдиному регіоні, не контрольованому талібами. Там створюють партизанський рух.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади та готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками, але хаос в аеропорту призводить до жертв. Вісьмох українців вивезли вранці 16 серпня. Наразі там залишаються ще 90 громадян України (літак не може вилетіти).