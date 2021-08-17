Талибы дали первую пресс-конференцию после захвата власти в Афганистане. Рассказали о правах женщин, новом правительстве и наркотиках

Боевики движения «Талибан», которые захватили власть в Афганистане 15 августа, вечером 17 августа дали первую пресс-конференцию. На ней они говорили о безопасности и правах женщин, а журналистов просили «справедливо» освещать события и обещали изменить страну.

Об этом сообщает BBC.

Одним из основных спикеров был пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид. Он обратился к жителям Афганистана и заверил, что они в безопасности. То же самое касается и женщин: «Все наши сестры, все наши женщины в безопасности. Наш Бог, наш Коран говорит, что женщины — очень важная часть нашего общества». Муджахид сказал, что если афганские женщины продолжат жить по шариату, «они будут очень счастливыми и смогут работать». Также талибы намерены включить все слои общества в новое правительство.

Спикер талибов также обратился к средствам массовой информации с призывом к «сбалансированному и справедливому» освещению событий, добавив, что «если они будут честными, то смогут критиковать нас».