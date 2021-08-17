«Талибан» объявил «всеобщую амнистию» чиновникам Афганистана и призвал вернуться к работе

Представители движения «Талибан» объявили «всеобщую амнистию» для чиновников Афганистана и призвали их вернуться к работе.
Об этом со ссылкой на заявление талибов сообщает AFP.
«Для всех объявлена всеобщая амнистия... поэтому вы должны вернуться к своей обычной жизни с полной уверенностью», — заявили талибы.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, сотрудничавших с США и союзниками, но хаос в аэропорту приводит к жертвам.
- 16 августа в давке и при падении с самолета погибли по меньшей мере 7 человек. Еще двух афганцев застрелили американские бойцы. Военные подчеркнули, что убитые первыми открыли огонь. Были ли они талибами — неизвестно.
- Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки аэропорта Кабула во время штурма беженцами.