НАТО: Из Кабула уже эвакуировали более 18 тысяч человек

С воскресенья, 15 августа, правительства разных стран смогли эвакуировать из столицы Афганистана более 18 тысяч человек. Это связано с захватом власти в стране радикальным движением «Талибан».

Об этом сообщили в НАТО, пишет Reuters.

Альянс пообещал удвоить усилия для более эффективной и быстрой эвакуации.

По словам чиновника, который отказался сообщать агентству свое имя, тысячи людей, которые стремятся бежать из страны, все еще находятся в аэропорту Кабула, хотя талибы призвали людей, которые не имеют проездных документов, вернуться домой.