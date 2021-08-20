НАТО: Из Кабула уже эвакуировали более 18 тысяч человек

С воскресенья, 15 августа, правительства разных стран смогли эвакуировать из столицы Афганистана более 18 тысяч человек. Это связано с захватом власти в стране радикальным движением «Талибан».
Об этом сообщили в НАТО, пишет Reuters.
Альянс пообещал удвоить усилия для более эффективной и быстрой эвакуации.
По словам чиновника, который отказался сообщать агентству свое имя, тысячи людей, которые стремятся бежать из страны, все еще находятся в аэропорту Кабула, хотя талибы призвали людей, которые не имеют проездных документов, вернуться домой.
Как сообщает CNN, самую масштабную эвакуацию проводят силы ВВС США. Начиная с 14 августа из Кабула эвакуировали более 7 тысяч человек. Ранее сообщалось, что США будут вывозить почти 10 тысяч человек ежедневно.
- Аэропорт сейчас открыт для военных самолетов и для некоторых коммерческих рейсов. Его безопасность обеспечивают силы США. Гражданские рейсы планируют пускать с субботы (21 августа). Первые два дня после захвата Кабула талибами в аэропорту царил хаос, жертвами которого стали минимум 12 человек.
- 19 августа «Талибан» официально объявил о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
- Беглый экс-президент Афганистана Ашраф Гани опубликовал видеообращение, в котором заявил, что на него готовили покушение. Он пообещал в ближайшее время вернуться в Афганистан и опроверг слухи о том, что вывез из страны миллионы долларов.