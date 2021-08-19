Экс-президент Афганистана Гани в первом после побега видеообращении заявил, что его планировали убить

Президент Афганистана Ашраф Гани, который покинул Кабул после вторжения талибов, заявил, что на него готовили покушение. Он пообещал в ближайшее время вернуться в Афганистан и опроверг слухи о том, что вывез из страны миллионы долларов.
Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.
«Спустя короткое время после того, как меня вынудили покинуть Кабул, талибы и неизвестные лица, которые не владели языками нашей страны, вторглись в Арг [президентский дворец]. Во время их вторжения в Арг им не оказали никакого сопротивления. Они ходили по кабинетам и искали меня. Целью было повторить то позорное событие, которое произошло 25 лет назад в Афганистане [возможно, имеется в виду судьба Наджибуллы, жестоко убитого в 1996 году в Кабуле]», — заявил Гани в видеообращении.
Он также отметил, что покинул Кабул, чтобы не допустить кровопролития и разрушений.
«Если бы я остался, я стал бы свидетелем кровопролития и разрушений Кабула, потому что талибы и их внешние и внутренние партнеры ясно заявили, что пока буду я, они не видят мирного пути», — заявил Гани и призвал жителей не верить тем, кто говорит, что «президент продал их и бежал ради своих финансовых интересов и спасения жизни».
Также Гани опроверг слухи о якобы похищении денег из государственной казны.
«Я был вынужден покинуть страну в таких условиях, что даже не смог сменить тапки на туфли. Я не смог вывезти с собой самое ценное богатство моей жизни: мои книги, записи и личный лэптоп. У меня не было никаких возможностей обсудить выезд из страны с международными силами, находящимися в стране, и это произошло стремительно под давлением сотрудников безопасности. Я был вынужден покинуть родину в одном костюме. Подробности, даст бог, я расскажу позже», — пообещал бывший глава государства.
Он также сообщил, что сейчас находится в Эмиратах.
«Сейчас консультируюсь, чтобы вернуться в Афганистан и совместно бороться для обеспечения справедливости и власти афганцев», — заявил Гани.
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- 17 августа талибы дали первую публичную пресс-конференцию. По словам одного из представителей радикальной организации «Талибан», лидеры талибов покажут себя миру, в отличие от последних 20 лет, когда они оставались инкогнито.
- Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя легитимным главой государства после бегства экс-президента Ашрафа Гани и призвал жителей страны к вооруженному сопротивлению талибам.