Експрезидент Афганістану Гані в першому після втечі відеозверненні заявив, що його планували вбити

Президент Афганістану Ашраф Гані, який покинув Кабул після вторгнення талібів, заявив, що на нього готувався замах. Він пообіцяв найближчим часом повернутися в Афганістан і спростував чутки про те, що вивіз із країни мільйони доларів.
Про це він розповів у відеозверненні, яке опублікував у Facebook.
«Через короткий час після того, як мене змусили покинути Кабул, таліби і невідомі особи, які не знали мов нашої країни, вторглися в Арг [президентський палац]. Вони ходили по кабінетах і шукали мене. Метою було повторити ту ганебну подію, яка сталася 25 років тому в Афганістані [імовірно, йдеться про долю Наджибулли, жорстоко убитого в 1996 році в Кабулі]», — заявив Гані у відеозверненні.
Він також зазначив, що покинув Кабул, щоб не допустити кровопролиття і руйнувань.
«Якби я залишився, я став би свідком кровопролиття і руйнувань Кабулу, тому що таліби та їхні зовнішні та внутрішні партнери ясно заявили, що поки я буду там, вони не бачать мирного шляху», — заявив Гані та закликав жителів не вірити тим, хто каже, що «президент продав їх і втік заради своїх фінансових інтересів чи порятунку життя».
Також Гані спростував чутки про нібито викрадення грошей з державної скарбниці.
«Я був вимушений залишити країну в таких умовах, що навіть не мав можливості змінити тапки на туфлі. Я не зміг вивезти з собою найдорожче багатство у моєму житті: книги, записи й особистий лептоп. У мене не було жодної можливості обговорити виїзд з країни з міжнародними силами, що перебувають у країні, і це сталося стрімко під тиском співробітників безпеки. Я був змушений покинути батьківщину в одному костюмі. Подробиці, дасть бог, я повідомлю пізніше», — пообіцяв колишній глава держави.
Він також повідомив, що зараз перебуває в Еміратах.
«Зараз консультуюся, щоб повернутися в Афганістан і спільно боротися для забезпечення справедливості та влади афганців», — заявив Гані.
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- 17 серпня таліби дали першу публічну пресконференцію. За словами одного з представників радикальної організації «Талібан», лідери талібів покажуть себе світу, на відміну від останніх 20 років, коли вони залишалися інкогніто.
- Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе легітимним главою держави після втечі експрезидента Ашрафа Гані та закликав жителів країни до збройного опору талібам.