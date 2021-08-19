Експрезидент Афганістану Гані в першому після втечі відеозверненні заявив, що його планували вбити

Президент Афганістану Ашраф Гані, який покинув Кабул після вторгнення талібів, заявив, що на нього готувався замах. Він пообіцяв найближчим часом повернутися в Афганістан і спростував чутки про те, що вивіз із країни мільйони доларів.

Про це він розповів у відеозверненні, яке опублікував у Facebook.

«Через короткий час після того, як мене змусили покинути Кабул, таліби і невідомі особи, які не знали мов нашої країни, вторглися в Арг [президентський палац]. Вони ходили по кабінетах і шукали мене. Метою було повторити ту ганебну подію, яка сталася 25 років тому в Афганістані [імовірно, йдеться про долю Наджибулли, жорстоко убитого в 1996 році в Кабулі]», — заявив Гані у відеозверненні.

Він також зазначив, що покинув Кабул, щоб не допустити кровопролиття і руйнувань.

«Якби я залишився, я став би свідком кровопролиття і руйнувань Кабулу, тому що таліби та їхні зовнішні та внутрішні партнери ясно заявили, що поки я буду там, вони не бачать мирного шляху», — заявив Гані та закликав жителів не вірити тим, хто каже, що «президент продав їх і втік заради своїх фінансових інтересів чи порятунку життя».