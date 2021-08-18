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Афганский беглый экс-президент Гани нашелся в ОАЭ

Автор:
Екатерина Кадакова
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Бывший президент Афганистана Ашраф Гани находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ.

«Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям», — отмечается в заявлении.

  • 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в Афганистане. Боевики контролируют более 90% территории страны. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
  • 17 августа талибы дали первую публичную пресс-конференцию. По словам одного из представителей радикальной организации «Талибан», лидеры талибов покажут себя миру, в отличие от последних 20 лет, когда они оставались инкогнито.
  • Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя легитимным главой государства после бегства экс-президента Ашрафа Гани и призвал жителей страны к вооруженному сопротивлению талибам.