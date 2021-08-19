Жертвами хаоса в аэропорту Кабула стали 12 человек. Западные страны эвакуировали около 8 тысяч людей

Эти 12 жертв — люди, которые погибли 15 и 16 августа в давке, из-за стрельбы и падения с летящего самолета. Взятие Кабула талибами привело к наплыву в аэропорт людей, которые пытались уехать из страны. Много людей заняли взлетно-посадочные полосы и мешали авиации. Некоторые люди цеплялись за взлетающие самолеты. Двух афганцев застрелили американские бойцы, которые охраняют военную часть аэропорта. Они заверили, что те первыми открыли огонь.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей НАТО и «Талибана».

По состоянию на 17 августа, ситуация в аэропорту контролируемая — эвакуационные рейсы и военные самолеты продолжают вывозить людей почти каждый час. Западные страны уже эвакуировали около 8 тысяч человек.

Талибы, однако, начали отгонять афганцев от аэропорта. Они требую у людей подтверждения необходимости вылета из страны. Днем ранее боевики «Талибана» стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу возле аэропорта.