Польша и Чехия завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана

Польша и Чехия сообщили о завершении эвакуации своих граждан из Афганистана. При этом они вывозили и афганцев.

Об этом сообщают польское издание PAP и чешское агентство ČTK.

Польские эвакуационные рейсы вывезли шестерых граждан Польши, семью из Германии, гражданина Нидерландов, а также афганцев, которые уже могут подавать документы на получение гуманитарной визы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда распорядился отправить в Кабул 100 польских военных, чтобы помочь другим странам эвакуировать людей.

Премьер-министр Чехии Якуб Кульганек заявил, что из страны вывезены все чехи и еще 170 афганцев. После прохождения карантина они смогут просить убежища.

Как передает CNN, самую масштабную эвакуацию проводят силы ВВС США. Начиная с 14 августа из Кабула эвакуировали более 7 тысяч человек. Ранее сообщалось, что США будут вывозить почти 10 тысяч человек ежедневно.