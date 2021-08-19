Байден: Американские военные будут находиться в Кабуле, пока не эвакуируют 60 тыс. человек

Президент Соединенных Штатов Джо Байден допускает возможность, что американские военнослужащие могут остаться в Кабуле и после 31 августа. Впрочем они будут находиться там только для обеспечения эвакуации из Афганистана граждан США.

Об этом Байден заявил в среду, 18 августа, в интервью телеканалу АВС.

Он пояснил, что все зависит от того, какими темпами будет идти авакуация и смогут ли военные ежедневно эвакуировать пять — семь тысяч человек.

«Наша обязанность заключается в том, чтобы забрать всех, кого мы можем и должны», — подчеркнул Байден и объяснил, что речь идет о 50 — 65 тысячах человек, в том числе людях, которые сотрудничали с американцами и членах их семей.

Сейчас в аэропорту Кабула для обеспечения безопасности находится около 4,5 тысячи американских солдат, а со временем их количество увеличат до шести тысяч.