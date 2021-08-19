Польща і Чехія завершили евакуацію своїх громадян з Афганістану

Польща і Чехія повідомили про завершення евакуації своїх громадян з Афганістану. При цьому вони вивозили й афганців.

Про це повідомляють польське видання PAP і чеське агентство ČTK.

Польські евакуаційні рейси вивезли шістьох громадян Польщі, сімʼю з Німеччини, громадянина Нідерландів, а також афганців, які вже можуть подавати документи на отримання гуманітарної візи.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда розпорядився відправити до Кабулу 100 польських військових, щоб допомогти іншим країнам евакуювати людей.

Премʼєр-міністр Чехії Якуб Кульганек заявив, що з країни вивезено всіх чехів, а також 170 афганців. Після проходження карантину вони зможуть просити про притулок.

Як передає CNN, наймасштабнішу евакуацію проводять сили ВПС США. Починаючи з 14 серпня з Кабулу евакуювали понад 7 тисяч людей. Раніше повідомлялося, що США вивозитимуть майже 10 тисяч людей щодня.