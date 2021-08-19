Польща і Чехія завершили евакуацію своїх громадян з Афганістану

Польща і Чехія повідомили про завершення евакуації своїх громадян з Афганістану. При цьому вони вивозили й афганців.
Про це повідомляють польське видання PAP і чеське агентство ČTK.
Польські евакуаційні рейси вивезли шістьох громадян Польщі, сімʼю з Німеччини, громадянина Нідерландів, а також афганців, які вже можуть подавати документи на отримання гуманітарної візи.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда розпорядився відправити до Кабулу 100 польських військових, щоб допомогти іншим країнам евакуювати людей.
Премʼєр-міністр Чехії Якуб Кульганек заявив, що з країни вивезено всіх чехів, а також 170 афганців. Після проходження карантину вони зможуть просити про притулок.
Як передає CNN, наймасштабнішу евакуацію проводять сили ВПС США. Починаючи з 14 серпня з Кабулу евакуювали понад 7 тисяч людей. Раніше повідомлялося, що США вивозитимуть майже 10 тисяч людей щодня.
- Аеропорт зараз відкритий для військових літаків і для деяких комерційних рейсів. Його безпеку контролюють сили США. Цивільні рейси планують пускати із суботи (21 серпня). Перші два дні після захоплення Кабулу талібами в аеропорту був хаос, жертвами якого стали щонайменше 12 осіб.
- 19 серпня «Талібан» офіційно оголосив про створення «Ісламського Емірату Афганістан».
- Експрезидент Афганістану Ашраф Гані опублікував відеозвернення, в якому заявив, що на нього готували замах. Він пообіцяв найближчим часом повернутися в Афганістан і спростував чутки про те, що він вивіз із країни мільйони доларів.