Таліби зобовʼязали афганських студенток носити нікаби і вчитися окремо від чоловіків

Рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, зобовʼязав жінок, які відвідують університети і коледжі країни, носити нікаб — жіночий головний убір з вузьким прорізом для очей.
Про це повідомляє The Straits Times з посиланням на документ управління освіти «Талібану».
Рішення прийнято напередодні нового навчального року, який стартує в найближчий понеділок.
Таліби вводять роздільне навчання — заняття для чоловіків і жінок ведуться окремо. У крайньому разі, частина приміщення, де навчаються жінки, повинна бути огороджена завісою. Крім цього, заняття для студенток мають проводити або викладачі-жінки, або літні чоловіки «з хорошою репутацією». Таліби зобовʼязали навчальні заклади відкрити окремі входи для жінок.
Зазначається, що нові правила поширюються і на приватні університети та коледжі Афганістану.
- Раніше таліби говорили, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок. Багато з них втекли з країни.
- Зараз в Афганістані жінкам порадили не виходити з дому «з міркувань безпеки», адже таліби не знають, як із ними спілкуватися. Обіцяють, що ця рекомендація є тимчасовою, поки для жінок не створять належну систему безпеки.
- Напередодні заступник голови політичного офісу «Талібану» заявив, що в новому уряді Афганістану жінки ключових або високих посад не отримають.