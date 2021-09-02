«Талібан» заявив, що в новому уряді Афганістану жінок, найімовірніше, не буде

У новому уряді Афганістану, який сформують бойовики руху «Талібан», жінки ключових або високих посад не отримають.
Про це в інтервʼю ВВС заявив заступник глави політичного офісу «Талібану» в Катарі Інаятулхак Ясіні.
За його словами, жінок на вищих посадах «не може бути», але вони можуть продовжувати свою роботу на посадах нижчої та середньої ланки, якщо мають досвід.
Ще в кінці серпня таліби казали інше — вони називали жінок «головними жертвами кризи» і запрошували їх до свого уряду.
Очікується, що найближчіми днями таліби сформують новий уряд, але поки невідомо, в якому напрямку буде йти Афганістан.
Напередодні таліби заявили, що Хайбатулла Ахундзаде, «безсумнівно», очолить уряд. Він є одним з лідерів руху з 2016 року. Його прізвище як можливого очільника уряду також називало видання Foreign Policy. Очікується, що таліби сформують раду з 12 осіб для управління країною, на чолі якої стане релігійний лідер.
- Таліби казали, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок: бойовики насмерть забили багатодітну матір за відмову готувати їжу на групу з 15 бойовиків і застрелили жінку через відсутність паранджі.
- Зараз в Афганістані жінкам порадили не виходити з дому «з міркувань безпеки», адже таліби не знають, як з ними спілкуватися. Обіцяють, що ця рекомендація є тимчасовою, поки для жінок не створять належну систему безпеки.