«Талібан» заявив, що в новому уряді Афганістану жінок, найімовірніше, не буде

У новому уряді Афганістану, який сформують бойовики руху «Талібан», жінки ключових або високих посад не отримають.

Про це в інтервʼю ВВС заявив заступник глави політичного офісу «Талібану» в Катарі Інаятулхак Ясіні.

За його словами, жінок на вищих посадах «не може бути», але вони можуть продовжувати свою роботу на посадах нижчої та середньої ланки, якщо мають досвід.

Ще в кінці серпня таліби казали інше — вони називали жінок «головними жертвами кризи» і запрошували їх до свого уряду.