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Таліби назвали жінок «головними жертвами кризи» і запросили їх до свого уряду

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Бойовики руху «Талібан» закликали жінок приєднатися до їхнього уряду. Імовірно, таким чином вони намагаються переконати населення, що змінились та стали більш демократичними.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на члена комісії культури талібів Енамулла Самангані.

Він назвав жінок «головними жертвами більш ніж 40-літньої кризи в Афганістані».

«Ісламський Емірат Афганістан більше не хоче, щоб жінки ставали жертвами. Ісламський Емірат Афганістан готовий надати жінкам середовище для роботи і навчання, а також присутність жінок у різних державних структурах, відповідно до ісламського права та наших культурних цінностей», — заявив Самангані і додав, що «всі сторони повинні приєднатися» до уряду. Однак він не уточнив, що має на увазі під ісламським правом.

Ще однією ознакою зусиль «Талібану» створити собі новий імідж є те, що телеведуча приватної телекомпанії Tolo взяла інтервʼю у офіційного представника бойовиків — «це взаємодія, яка колись була немислимою».

Тим часом у Кабулі жінки в хіджабах вийшли на невелику акцію протесту із вимогами не виключати їх із суспільного життя.

Старші покоління памʼятають ультраконсервативні ісламські погляди «Талібану», які включали жорстке ставлення до жінок, а також забивання камінням, ампутації і публічні страти. Тоді дівчата не могли вчитися, а жінки — працювати, переміщатися без супроводу чоловіків, показувати обличчя на публіці, використовувати макіяж. Це було під час їхнього правління у 1996–2001 роках.