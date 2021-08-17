Таліби назвали жінок «головними жертвами кризи» і запросили їх до свого уряду

Бойовики руху «Талібан» закликали жінок приєднатися до їхнього уряду. Імовірно, таким чином вони намагаються переконати населення, що змінились та стали більш демократичними.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на члена комісії культури талібів Енамулла Самангані.
Він назвав жінок «головними жертвами більш ніж 40-літньої кризи в Афганістані».
«Ісламський Емірат Афганістан більше не хоче, щоб жінки ставали жертвами. Ісламський Емірат Афганістан готовий надати жінкам середовище для роботи і навчання, а також присутність жінок у різних державних структурах, відповідно до ісламського права та наших культурних цінностей», — заявив Самангані і додав, що «всі сторони повинні приєднатися» до уряду. Однак він не уточнив, що має на увазі під ісламським правом.
Ще однією ознакою зусиль «Талібану» створити собі новий імідж є те, що телеведуча приватної телекомпанії Tolo взяла інтервʼю у офіційного представника бойовиків — «це взаємодія, яка колись була немислимою».
Тим часом у Кабулі жінки в хіджабах вийшли на невелику акцію протесту із вимогами не виключати їх із суспільного життя.
Старші покоління памʼятають ультраконсервативні ісламські погляди «Талібану», які включали жорстке ставлення до жінок, а також забивання камінням, ампутації і публічні страти. Тоді дівчата не могли вчитися, а жінки — працювати, переміщатися без супроводу чоловіків, показувати обличчя на публіці, використовувати макіяж. Це було під час їхнього правління у 1996–2001 роках.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади та готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками, але хаос в аеропорту призводить до жертв. Вісьмох українців вивезли вранці 16 серпня. Наразі там залишаються ще 90 громадян України (літак не може вилетіти).