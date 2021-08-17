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Талибы назвали женщин «главными жертвами кризиса» и пригласили их в свое правительство

Автор:
Ангелина Шеремет
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Боевики движения «Талибан» призвали женщин присоединиться к их правительству. Вероятно, таким образом они пытаются убедить население, что изменились и стали более демократичными.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на члена комиссии культуры талибов Енамулла Самангани.

Он назвал женщин «главными жертвами более чем 40-летнего кризиса в Афганистане».

«Исламский Эмират Афганистан больше не хочет, чтобы женщины становились жертвами. Исламский Эмират Афганистан готов предоставить женщинам среду для работы и учебы, а также присутствие женщин в различных государственных структурах, в соответствии с исламским правом и нашим культурным ценностям», — заявил Самангани и добавил, что «все стороны должны присоединиться» к правительству. Однако он не уточнил, что имеет в виду под исламским правом.

Еще одним признаком усилий «Талибана» создать себе новый имидж является то, что телеведущая частной телекомпании Tolo взяла интервью у официального представителя боевиков — «это взаимодействие, которое когда-то было немыслимым».

Между тем в Кабуле женщины в хиджабах вышли на небольшую акцию протеста с требованиями не исключать их из общественной жизни.

Старшие поколения помнят ультраконсервативные исламские взгляды «Талибана», которые включали жесткое отношение к женщинам, а также забивание камнями, ампутации и публичные казни. Тогда девушки не могли учиться, а женщины — работать, перемещаться без сопровождения мужчин, показывать лицо на публике, использовать макияж. Это было во время их правления в 1996—2001 годах.