Талибы назвали женщин «главными жертвами кризиса» и пригласили их в свое правительство

Боевики движения «Талибан» призвали женщин присоединиться к их правительству. Вероятно, таким образом они пытаются убедить население, что изменились и стали более демократичными.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на члена комиссии культуры талибов Енамулла Самангани.

Он назвал женщин «главными жертвами более чем 40-летнего кризиса в Афганистане».

«Исламский Эмират Афганистан больше не хочет, чтобы женщины становились жертвами. Исламский Эмират Афганистан готов предоставить женщинам среду для работы и учебы, а также присутствие женщин в различных государственных структурах, в соответствии с исламским правом и нашим культурным ценностям», — заявил Самангани и добавил, что «все стороны должны присоединиться» к правительству. Однако он не уточнил, что имеет в виду под исламским правом.