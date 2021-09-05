Талибы обязали афганских студенток носить никабы и учиться отдельно от мужчин

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» обязало женщин, которые посещают университеты и колледжи страны, носить никаб — женский головной убор с узкой прорезью для глаз.
Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на документ управления образования «Талибана».
Решение принято в преддверии нового учебного года, который стартует в ближайший понедельник.
Талибы вводят раздельную учебу — занятия для мужчин и женщин ведутся отдельно. В крайнем случае, часть помещения, где учаться женщины, должна быть ограждена занавесом. Кроме этого, занятия для студенток должны вести либо преподаватели-женщины, либо пожилые мужчины «с хорошей репутацией». Талибы обязали учебные заведения открыть отдельные входы для женщин.
Отмечается, что новые правила распространяются и на частные университеты и колледжи Афганистана.
- Ранее талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин. Многие бежали из страны.
- Сейчас в Афганистане женщинам посоветовали не выходить из дома «из соображений безопасности», ведь талибы не знают, как с ними общаться. Обещают, что эта рекомендация является временной, пока для женщин не создадут надлежащую систему безопасности.
- Накануне заместитель главы политического офиса «Талибана» заявил, что в новом правительстве Афганистана женщины ключевых или высоких должностей не получат.