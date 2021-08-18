В Афганистане талибы насмерть забили многодетную мать и застрелили женщину из-за отсутствия паранджи

Из захваченного талибами Афганистана поступают сообщения об убийствах женщин. Вопреки публичным обещаниям лидеров «Талибана» уважать права женщин, боевики движения забили насмерть автоматами многодетную мать, а вторую женщину застрелили за то, что она была без паранджи.

Как сообщает CNN, в провинции Фарьяб талибы забили прикладами мать пятерых детей по имени Наджия за отказ готовить еду на группу из 15 боевиков. Это случилось 12 июля. «Моя мама сказала им: “Я бедная, что я могу приготовить для вас?” Ее начали избивать. Мама упала в обморок, и они забили ее своими автоматами АК-47», — рассказала 25-летняя дочь Наджии.

По ее словам, после этого талибы кинули гранату в одну из комнат дома, из-за чего начался пожар. Женщина скончалась на месте.