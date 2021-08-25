Из Афганистана эвакуировали футболисток сборной и девочек из единственного специнтерната

Из Афганистана эвакуировали футболисток сборной, девочек из школы-интерната, а также пять женщин из афганской команды по робототехнике.

Об этом сообщают CNN и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Всех спортсменок женской сборной Афганистана по футболу эвакуировали рейсом из Кабула в Австралию.