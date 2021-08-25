CNN: США не успевают завершить эвакуацию из Афганистана до установленного талибами дедлайна

Власти США не успеют забрать из Афганистана всех нуждающихся в эвакуации до 31 августа — дедлайна, который определили для американцев захватившие страну талибы.
Об этом пишет CNN.
Один из дипломатов сообщил, что в Кабуле «существует разрыв между реальностью и политикой». Дипломат добавил, что дедлайн 31 августа оставит в Афганистане десятки тысяч человек, нуждающихся в эвакуации.
Член Палаты представителей, демократ Адам Шифф также сомневается в возможности эвакуировать всех до 31 августа. «Я думаю, что это очень маловероятно, учитывая количество американцев, которые все еще нуждаются в эвакуации, количество представителей афганской прессы, лидеров гражданского общества, женщин-лидеров», — сказал Шифф.
А лидер республиканцев в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Майкл МакКол предупредил, что люди, работавшие в Афганистане на США, умрут. «Когда эта дверь захлопнется, я все еще буду настаивать на своем заявлении: его [Байдена] руки будут в крови. Они казнят их после нашего ухода», — заявил МакКол.
Накануне талибы заявили, что они «больше не разрешают эвакуацию афганцев», и предупредили, что США должны придерживаться дедлайна.
Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил на пресс-конференции 24 августа, что, хотя иностранные граждане могут выезжать из страны, огромные толпы афганцев, собравшиеся там в последние дни, должны вернуться домой, пообещав, что не будут подвергаться репрессиям со стороны нового руководства страны.
«Дорога, ведущая к аэропорту, заблокирована. Афганцы не могут ехать по этой дороге, чтобы добраться до аэропорта, но иностранным гражданам разрешено проехать по этой дороге в аэропорт. Мы больше не разрешаем эвакуацию афганцев», — сказал Муджахид.
Он добавил, что врачи и ученые Афганистана «не должны покидать эту страну, они должны работать в своих специализированных областях».
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории Афганистана. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами вывозят афганцев, сотрудничавших со США и союзниками.
- Ранее президент США Джо Байден допустил, что американские военнослужащие могут остаться в Кабуле и после 31 августа. Впрочем, они будут находиться там только для того, чтобы обеспечивать эвакуацию из Афганистана граждан США.