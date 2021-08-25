CNN: США не встигають завершити евакуацію з Афганістану до встановленого талібами дедлайну

Влада США не встигне забрати з Афганістану всіх, хто потребує евакуації до 31 серпня — дедлайну, який визначили для американців таліби, які захопили країну.

Про це пише CNN.

Один з дипломатів повідомив, що в Кабулі «існує розрив між реальністю і політикою». Дипломат додав, що дедлайн 31 серпня покине напризволяще в Афганістані десятки тисяч людей, які потребують евакуації.

Член Палати представників, демократ Адам Шифф також сумнівається в можливості евакуювати всіх до 31 серпня. «Я думаю, що це дуже малоймовірно, враховуючи кількість американців, кількість представників афганської преси, лідерів громадянського суспільства, жінок-лідерів», — сказав Шифф.

А лідер республіканців в Комітеті у закордонних справах Палати представників Майкл МакКол попередив, що люди, які працювали в Афганістані на США, помруть. «Коли ці двері зачиняться, я все ще буду наполягати на своїх словах: його [Байдена] руки будуть в крові. Таліби стратять їх після нашого відходу», — заявив МакКол.

Напередодні таліби заявили, що вони «більше не дозволяють евакуацію афганців», і попередили, що США повинні дотримуватися дедлайну.