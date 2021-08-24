У Британії заявили, що продовження евакуації цивільних громадян з Афганістану після 31 серпня малоймовірне

«Ризики безпеки зростають, і це [відтермінування евакуації] стає все більш небезпечним. Додаткові угруповання та інші терористичні групи хотіли б взяти на себе відповідальність, хотіли б виглядати як ті, хто виганяє західні сили з Афганістану, — це буде підживлювати їхню риторику й амбіції», — наголосив він.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв’ю Sky News .

Евакуацію цивільних громадян з Афганістану навряд чи продовжать після 31 серпня , оскільки ситуація у країні стає дедалі небезпечнішою.

Водночас Воллес вважає, що «Талібан» може атакувати аеропорт у Кабулі або не пропускати людей до нього, якщо західні сили не підуть до 31 серпня.

«Якщо на цей аеропорт буде вчинено напад, то він фактично закриється, злітно-посадкову смугу обстріляють з мінометів тощо. І тоді залишиться дуже велика гуманітарна проблема», — додав британський міністр.

Також Воллес наголосив, що без присутності американських військових британські війська не мають жодних перспектив, щоб продовжити евакуацію з Кабулу.