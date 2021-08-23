Це червона лінія. «Талібан» вимагає закінчити евакуацію цивільних людей до 31 серпня

Бойовики руху «Талібан» не хочуть продовжувати термін, до якого західні країни мають завершити евакуацію з аеропорту Кабулу.

Про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на талібів.

«Талібан» не має наміру продовжувати крайній термін евакуації», — йдеться в повідомленні.

Таліби заявили, що «західні країни самі створили цю проблему, оскільки не налагодили логістику евакуації людей».

«Це червона лінія. Президент Байден оголосив, що 31 серпня вони виведуть усі свої військові сили. Якщо вони цього не зроблять, то ми будемо розцінювати їхню присутність як окупацію», — сказав представник «Талібану» Сухаїл Шахін.

Він наголосив, що Британія і США отримають відмову на прохання продовжити термін присутності, інакше це матиме наслідки.

19 серпня президент США Джо Байден зазначив, що допускає можливість, що американські військовослужбовці можуть залишитися в Кабулі й після 31 серпня. Втім, вони перебуватимуть там тільки для забезпечення евакуації з Афганістану громадян США.

Він пояснив, що усе залежить від того, якими темпами йтиме евакуація та чи зможуть військові щодня евакуювати пʼять-сім тисяч осіб.