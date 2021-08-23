Это красная линия. «Талибан» требует закончить эвакуацию гражданских лиц до 31 августа

Боевики движения «Талибан» не хотят продлевать крайний срок, до которого западные страны должны завершить эвакуацию из аэропорта Кабула.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на талибов.

«Талибан» не намерен продолжать крайний срок эвакуации», — говорится в сообщении.

Талибы заявили, что «западные страны сами создали эту проблему, поскольку не наладили логистику эвакуации людей».

«Это красная линия. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все свои военные силы. Если они этого не сделают, то мы будем расценивать их присутствие как оккупацию», — сказал представитель «Талибана» Сухаил Шахин.

Он отметил, что Великобритания и США получат отказ на просьбу продлить срок присутствия, иначе это будет иметь последствия.

19 августа президент США Джо Байден отметил, что допускает возможность, что американские военнослужащие могут остаться в Кабуле и после 31 августа. Впрочем, они будут находиться там только для обеспечения эвакуации из Афганистана граждан США.

Он пояснил, что все зависит от того, какими темпами будет идти эвакуация и смогут ли военные ежедневно эвакуировать пять-семь тысяч человек.