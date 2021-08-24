В Британии заявили, что продление эвакуации гражданских лиц из Афганистана после 31 августа маловероятно

Эвакуацию гражданских лиц из Афганистана вряд ли продолжат после 31 августа, поскольку ситуация в стране становится все более опасной.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Sky News.

«Риски безопасности растут, и это [отсрочка эвакуации] становится все более опасным. Дополнительные группировки и другие террористические группы хотели бы взять на себя ответственность, хотели бы выглядеть как те, кто изгоняет западные силы из Афганистана, — это будет подпитывать их риторику и амбиции», — отметил он.