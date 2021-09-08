Талибы запретили женщинам заниматься спортом

В Афганистане правительство боевиков движения «Талибан» запретило женщинам заниматься спортом, в том числе женской сборной по крикету.

Об этом в интервью австралийской телекомпании SBS заявил заместитель главы комиссии талибов по вопросам культуры Ахмадулла Васик.

«Я не думаю, что женщинам позволят играть в крикет, потому что у них нет необходимости в него играть. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, когда их лицо и тело не будут закрыты. Ислам не позволяет так видеть женщин. Сейчас же эпоха СМИ, будут фотографии и видео, а потом люди будут смотреть это. Ислам и «Исламский Эмират [Афганистан]» не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься теми видами спорта, где они подвергаются опасности», — заявил Васик.

Чиновники афганского совета по крикету заявляют, что их официально не проинформировали об этом запрете в отношении женской сборной.