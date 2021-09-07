«Талибан» объявил состав временного правительства в Афганистане. Его возглавил мулла Хасан

Первым заместителем председателя правительства стал мулла Абдул Гани Барадар. Он руководит политическим крылом «Талибана». Вторым заместителем выбрали Мавлави Ханнафи — тоже одного из лидеров «Талибана», а также частого члена переговорных делегаций талибов.

Главой государства и главой правительства стал мулла Хасан Ахунд. Он долгое время был главой высшего руководящего органа «Талибана» — Рехбари Шура, или совета руководства. Хасана называют духовным лидером талибов, а также близким к непосредственному главе «Талибана» Хибатулле Ахундзаде. Ранее талибы отметили, что Ахундзаде сам предложил Хасана на должность главы правительства.

Других же министров назначили на временной основе. Министром обороны стал мулла Якуб, который является заместителем Ахундзаде в «Талибане», а также сыном Мухаммеда Омара — человека, которого считают основателем этого исламистского движения.

Министром внутренних дел стал Сираджуддин Хаккани. Он также является заместителем Ахундзаде, а также лидером организации «Сеть Хаккани», которая выступает союзником «Талибана». На Западе эту организацию признали террористической.

Министром иностранных дел назначен Амир Хана Муттаки, который также был членом делегации «Талибана» на международных переговорах. Он также ранее был министром информации и культуры во время пребывания талибов у власти в Афганистане в 1996-2001 годах.

Также талибы объявили перечень и многих других министров. В основном это муллы. Женщин в правительстве «Талибана» нет.