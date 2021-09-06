Талибы подняли свой флаг над столицей провинции Панджшер и заявили о бегстве лидера фронта сопротивления в Турцию

Представители исламистского движения «Талибан» подняли свой флаг в столице провинции Панджшер после двух недель боев с «Национальным фронтом сопротивления».
Об этом сообщает Daily Mail.
Исламисты опубликовали кадры, на которых их знамя развивается над столицей провинции Базарак, после стремительного сражения, в ходе которого они подавили сопротивление «Национального фронта сопротивления» (НФС) Ахмада Масуда с помощью высокотехнологичного оружия, брошенного американцами.
Также сообщается, что Масуд в аудиосообщении, отправленном СМИ, призвал афганцев к «национальному восстанию во имя достоинства, свободы и процветания страны».
Представитель «Талибана» Тарик Газнивал выразил убеждение, что Масуд бежал из страны. «В Панджшере нет интернета. Как он публикует сообщения оттуда? Ахмад Масуд находится в Турции», — заявил он.
Отмечается, что тысячи боевиков «Талибана» с вооружением, брошенным после вывода американских войск, за ночь захватили восемь районов Панджшера. При этом представители «Национального фронта сопротивления» опровергают это, заявляя, что контролируют ключевые позиции в долине.
Панджшер был последней из 34 провинций Афганистана, оказавшей сопротивление талибам. Если захват подтвердится, это будет означать, что теперь талибы контролируют всю территорию Афганистана.
- Войска Ахмада Масуда в Панджшере заявили о готовности воевать с талибами 22 августа. Талибы в ответ дали Масуду 4 часа, чтобы тот сдался. 23 августа боевики «Талибана» атаковали Панджшер, но были отброшены. Последующие переговоры между сторонами не привели к успеху.
- 1 сентября талибы объявили, что взяли Панджшер в окружение, а после якобы захватили десятки постов. В НФС это опровергли.
- 5 сентября силы «Национального фронта сопротивления» заявили о разгроме боевиков «Талибан», которые наступали с шести направлений.
- 6 сентября «Талибан» объявил, что взял под контроль последний оплот сопротивления в Афганистане — провинцию Панджшер.