Талибы подняли свой флаг над столицей провинции Панджшер и заявили о бегстве лидера фронта сопротивления в Турцию

Представители исламистского движения «Талибан» подняли свой флаг в столице провинции Панджшер после двух недель боев с «Национальным фронтом сопротивления».

Об этом сообщает Daily Mail.

Исламисты опубликовали кадры, на которых их знамя развивается над столицей провинции Базарак, после стремительного сражения, в ходе которого они подавили сопротивление «Национального фронта сопротивления» (НФС) Ахмада Масуда с помощью высокотехнологичного оружия, брошенного американцами.

Также сообщается, что Масуд в аудиосообщении, отправленном СМИ, призвал афганцев к «национальному восстанию во имя достоинства, свободы и процветания страны».

Представитель «Талибана» Тарик Газнивал выразил убеждение, что Масуд бежал из страны. «В Панджшере нет интернета. Как он публикует сообщения оттуда? Ахмад Масуд находится в Турции», — заявил он.

Отмечается, что тысячи боевиков «Талибана» с вооружением, брошенным после вывода американских войск, за ночь захватили восемь районов Панджшера. При этом представители «Национального фронта сопротивления» опровергают это, заявляя, что контролируют ключевые позиции в долине.

Панджшер был последней из 34 провинций Афганистана, оказавшей сопротивление талибам. Если захват подтвердится, это будет означать, что теперь талибы контролируют всю территорию Афганистана.