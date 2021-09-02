«Талибан» штурмует последнюю неподконтрольную провинцию Панджшер. Боевики заявили о взятии десятка постов

Вооруженные формирования движения «Талибан» штурмуют последнюю неподконтрольную провинцию Панджшер, которую обороняют силы «Национального фронта сопротивления» (НФС) Ахмада Масуда.
Представитель талибов сообщил агентству TOLO News о тяжелых боях в районе Панджшерского ущелья. Штурм идет с двух основных направлений — со стороны долины Андараб в провинции Баглан и города Гульбахор в провинции Парван.
Bakhtar News Agency сообщает о гибели более 10 бойцов НФС и двух полевых командиров. Также талибам якобы удалось взять под контроль 11 опорных пунктов, захватив в боях два танка, один броневик и боеприпасы.
Представитель талибов Мухаммад Джалал опубликовал в Twitter фото, указав, что на нем горит один из блокпостов НФС, который был атакован утром 2 сентября. Он также заявил, что взяты десяток постов.
В то же время сопротивление Панджшера опровергает захват ключевых точек на подступах к ущелью.
«Потери талибов за последние четыре дня составили 350 человек убитыми, 287 ранеными, 35 задержаными», — сказано в сообщении НФС.
- Войска Ахмада Масуда в Панджшере объявили ультиматум талибам еще 22 августа. Они потребовали децентрализации и построения новой системы правления, которая обеспечит социальную справедливость, права и свободу для всех. Талибы в ответ дали Масуду 4 часа, чтобы тот сдался.
- 23 августа боевики «Талибана» атаковали Панджшер, но были отброшены. Последующие атаки тоже не увенчались успехом.
- 26 августа в провинции Парван прошли переговоры между делегациями талибов и «Национального фронта сопротивления». Они были неудачными, после чего «Талибан» заявил об окружении Панджшера, требуя от НФС сдаться.