«Талибан» заявил, что окружил последнюю неподконтрольную провинцию Панджшер. Сопротивление призывают сдаться

Боевики исламского движения «Талибан» заявили, что окружили последнюю неподконтрольную провинцию Панджшер и призвали «Национальный фронт сопротивления» (НФС) Афганистана и его лидера Ахмада Масуда сдаться.

Об этом пишет Reuters.

Член руководства «Талибана» Амир Хан Моттаки заявил, что переговоры с лидерами провинции Панджшер не принесли результатов, хотя талибы «приложили много усилий», и теперь боевики намерены взять территорию силой. Жителям Панджшера они пригрозили войной.

Местные журналисты и СМИ передают, что талибы второй день безуспешно штурмуют провинцию в 3—4 районах.