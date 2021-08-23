«Война неизбежна». Талибы готовятся к захвату последней неподконтрольной провинции Панджшер

Боевики «Талибана» идут в Панджшерскую долину — одну из немногих частей Афганистана, которая еще не контролируется исламистским движением. Моджахеды решили брать долину силой, потому что местные власти не хотят сдаться «мирно».

Об этом сообщает AFP News Agency.

Впрочем, в регион начали прибывать тысячи людей, чтобы дать отпор боевикам. Сейчас в рядах сил сопротивления около девяти тысяч человек.

Эта провинция является оплотом сил Северного Альянса, которые объединились с США для свержения «Талибана» в 2001 году.

Руководство единой неподконтрольной талибам провинции Афганистана Панджшер выдвинуло ультиматум исламистскому движению «Талибан» — децентрализация и построение новой системы правления, которая обеспечит социальную справедливость, равенство, права и свободы для всех.