«Війна неминуча». Таліби готуються до захоплення останньої непідконтрольної провінції Панджшер

Бойовики «Талібану» йдуть у Панджшерську долину — одну з небагатьох частин Афганістану, яка ще не контролюється ісламістським рухом. Моджахеди вирішили брати долину силою, бо місцева влада не хоче здатися «мирно».

Про це інформує AFP News Agency.

Втім у регіон почали прибувати тисячі людей, аби дати відсіч бойовикам. Наразі у лавах сил опору близько девʼяти тисяч осіб.

Ця провінція є оплотом сил Північного Альянсу, які обʼєдналися зі США для повалення «Талібану» у 2001 році.

Керівництво єдиної непідконтрольної талібам провінції Афганістану Панджшер висунуло ультиматум ісламістському руху «Талібан» — децентралізація і побудова нової системи правління, яка забезпечить соціальну справедливість, рівність, права і свободу для всіх.