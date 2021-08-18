Таліби відкрили вогонь по учасниках мирної акції — кілька людей загинули

В афганській провінції Нангархар таліби відкрили вогонь по людях, які вийшли на мирну демонстрацію на підтримку національного афганського прапора. Унаслідок стрілянини загинули дві людини, ще 10 постраждали.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на відео з акції.

Місцеві жителі виступили проти того, що таліби зривають прапори Афганістану з будівель, змінюючи їх на білий прапор «Талібану» з накресленим чорним кольором шахадом.

Люди пройшли маршем по вулицях міста, розмахуючи афганськими прапорами, але це не сподобалось талібам.

Така ж акція пройшла у провінції Хост, у ній взяли участь десятки афганців.

Напередодні жительки Кабула провели першу після захоплення міста силами «Талібану» акцію протесту за свої права.

За словами журналіста NBC Річарда Енгеля, на плакатах учасниць акції написано: «Робота, освіта й участь у політичному житті — право кожної жінки».

«Часи змінилися. «Талібан» усвідомлює, що не може змусити нас замовчати, і якщо вони відключать інтернет, світ дізнається про це менш ніж за 5 хвилин. Їм доведеться прийняти, хто ми і ким стали», — сказала Хадіджа, яка керує релігійною школою для дівчаток в Афганістані.