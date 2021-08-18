Талибы открыли огонь по участникам мирной акции — несколько человек погибли

В афганской провинции Нангархар талибы открыли огонь по людям, которые вышли на мирную демонстрацию в поддержку национального афганского флага. В результате стрельбы погибли два человека, еще 10 участников пострадали.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на видео с акции.

Местные жители выступили против того, что талибы срывают флаги Афганистана со зданий и меняют их на белый флаг «Талибана» с начертанной черным цветом шахадой.

Протестующие прошли маршем по улицам города, размахивая афганскими флагами.

Такая же акция прошла в провинции Хост, в ней участвовали десятки афганцев.

Накануне жительницы Кабула провели первую с момента захвата города силами «Талибана» акцию протеста за свои права.

По словам журналиста NBC Ричарда Энгеля, на плакатах участниц акции написано: «Работа, образование и участие в политической жизни — право каждой женщины».

«Времена изменились. «Талибан» осознает, что не может заставить нас замолчать, и если они отключат интернет, мир узнает об этом менее чем за 5 минут. Им придется принять то, кто мы и кем стали», — сказала Хадиджа, которая руководит религиозной школой для девочек в Афганистане.