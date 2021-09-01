Талібан заявив, що оточив останню непідконтрольну провінцію Панджшер. Опір закликають здатися

Бойовики ісламського руху «Талібан» заявили, що оточили останню непідконтрольну провінцію Панджшер і закликали «Національний фронт опору» (НФС) Афганістану і його лідера Ахмада Масуда здатися.

Про це пише Reuters.

Член керівництва «Талібану» Амір Хан Моттакі заявив, що переговори з лідерами провінції Панджшер не принесли результатів, хоча таліби «доклали багато зусиль», і тепер бойовики мають намір взяти територію силою. Жителям Панджшеру вони пригрозили війною.

Місцеві журналісти і ЗМІ передають, що таліби другий день безуспішно штурмують провінцію в 3—4 районах.