Північний альянс висунув вимоги «Талібану» і погрожує повстанням. Таліби готуються до штурму Панджшерської долини

Північний альянс, який базується в непідконтрольній талібам провінції Панджшер, висунув ультиматум ісламському руху «Талібан».
Про це повідомляє AFP.
Північний альянс вимагає децентралізацію і побудову нової системи правління, яка забезпечить соціальну справедливість, рівність, права і свободу для всіх. Якщо таліби відмовляться від переговорів, то їх чекає довгий опір по всьому Афганістану.
Представник руху заявив, що в Панджшерську долину почали прибувати тисячі людей для боротьби із бойовиками і на даний момент в рядах сил опору близько 9 тисяч осіб.
Як передає Al Arabiya, «Талібан» поставив ультиматум, вимагаючи щоб голова опору Ахмад Масуд здався протягом 4 годин, інакше таліби почнуть штурм провінції і всієї Панджшерської долини.
- Провінція Панджшер досі залишається вільною від талібів. Як повідомляли ЗМІ, віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех разом із Ахмадом Масудом, сином польового командира і ексміністра оборони Афганістану Ахмеда Шаха Масуда, в Панджшерській долині створюють партизанський рух.
- 17 серпня Салех оголосив себе легітимним головою держави на тлі втечі вже експрезидента Ашрафа Гані.