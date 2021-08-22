Північний альянс висунув вимоги «Талібану» і погрожує повстанням. Таліби готуються до штурму Панджшерської долини

Північний альянс, який базується в непідконтрольній талібам провінції Панджшер, висунув ультиматум ісламському руху «Талібан».

Про це повідомляє AFP.

Північний альянс вимагає децентралізацію і побудову нової системи правління, яка забезпечить соціальну справедливість, рівність, права і свободу для всіх. Якщо таліби відмовляться від переговорів, то їх чекає довгий опір по всьому Афганістану.

Представник руху заявив, що в Панджшерську долину почали прибувати тисячі людей для боротьби із бойовиками і на даний момент в рядах сил опору близько 9 тисяч осіб.

Як передає Al Arabiya, «Талібан» поставив ультиматум, вимагаючи щоб голова опору Ахмад Масуд здався протягом 4 годин, інакше таліби почнуть штурм провінції і всієї Панджшерської долини.