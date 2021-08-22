Северный альянс выдвинул требования «Талибану» и грозит восстанием. Талибы готовятся к штурму Панджшерской долины

Северный альянс, который базируется в неподконтрольной талибам провинции Панджшер, выдвинул ультиматум исламскому движению «Талибан».

Об этом сообщает AFP.

Северный альянс потребовал децентрализацию и построение новой системы правления, которая обеспечит социальную справедливость, равенство, права и свободу для всех. Если талибы откажуться от переговоров, то их ждет долгое сопротивление по всему Афганистану.

Представитель движения заявил, что в Панджшерскую долину начали прибывать тысячи людей для борьбы с боевиками и на данный момент в рядах сил сопротивления около 9 тысяч человек.

Как передает Al Arabiya, «Талибан» поставил ультиматум, требуя чтобы глава сопротивления Ахмад Масуд сдался в течении 4 часов, иначе талибы начнут штурм провинции и всей Панджшерской долины.