Северный альянс выдвинул требования «Талибану» и грозит восстанием. Талибы готовятся к штурму Панджшерской долины

Северный альянс, который базируется в неподконтрольной талибам провинции Панджшер, выдвинул ультиматум исламскому движению «Талибан».
Об этом сообщает AFP.
Северный альянс потребовал децентрализацию и построение новой системы правления, которая обеспечит социальную справедливость, равенство, права и свободу для всех. Если талибы откажуться от переговоров, то их ждет долгое сопротивление по всему Афганистану.
Представитель движения заявил, что в Панджшерскую долину начали прибывать тысячи людей для борьбы с боевиками и на данный момент в рядах сил сопротивления около 9 тысяч человек.
Как передает Al Arabiya, «Талибан» поставил ультиматум, требуя чтобы глава сопротивления Ахмад Масуд сдался в течении 4 часов, иначе талибы начнут штурм провинции и всей Панджшерской долины.
- Провинция Панджшер до сих пор остается свободной от талибов. Как сообщали СМИ, вице-президент Афганистана Амрулла Салех вместе с Ахмадом Масудом, сыном полевого командира и экс-министра обороны Афганистана Ахмеда Шаха Масуда, в Панджшерской долине создают партизанское движение.
- 17 августа Салех объявил себя легитимным главой государства на фоне бегства уже экс-президента Ашрафа Гани.