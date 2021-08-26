Таліби та представники провінції Панджшер, яка не підкорилася ісламістам, домовились поки не починати бойових дій

Представники руху «Талібан» і «Фронту національного опору», який говорить від імені не підпорядкованої бойовикам провінції Панджшер на півночі Афганістану, домовилися не починати бойових дій до наступних переговорів.

Про це повідомив колишній перший заступник голови Національних зборів Мухаммад Алам Езідьяр.

Прямий діалог відбувався у провінції Парван. Делегація талібів складалася із семи осіб, а Фронту національного опору — з 12.

«Сторони домовилися продовжувати діалог про мир, щоб уникнути збройних атак щодо позицій один одного», — підкреслив представник антиталібського руху Абдул Хафіз Мансур. Дату наступної зустрічі буде узгоджено пізніше.