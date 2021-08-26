Талибы и представители провинции Панджшер, которая не подчинилась исламистам, договорились пока не начинать боевых действий

Представители движения «Талибан» и «Фронта национального сопротивления», выступающего от лица не подчинившейся боевикам провинции Панджшер на севере Афганистана, договорились не начинать боевых действий до следующих переговоров.

Об этом сообщил бывший первый заместитель председателя Национального собрания Мухаммад Алам Езидьяр.

Прямой диалог проходил в провинции Парван. Делегация талибов состояла из семи человек, а «Фронта национального сопротивления» — из 12.

«Стороны условились продолжать диалог о мире во избежание вооруженных атак в отношении позиций друг друга», — подчеркнул представитель антиталибского движения Абдул Хафиз Мансур.

Дата следующей встречи будет согласована позднее.