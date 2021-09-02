«Талібан» штурмує останню непідконтрольну провінцію Панджшер. Бойовики заявили про взяття десятка постів

Збройні формування руху «Талібан» штурмують останню непідконтрольну провінцію Панджшер, яку обороняють сили «Національного фронту опору» (НФО) Ахмада Масуда.

Представник талібів повідомив агентству TOLO News про важкі бої в районі Панджшерської ущелини. Штурм йде з двох основних напрямків — з боку долини Андараб у провінції Баглан і міста Гульбахор у провінції Парван.

Bakhtar News Agency повідомляє про загибель понад 10 бійців НФО і двох польових командирів. Також талібам нібито вдалося взяти під контроль 11 опорних пунктів, захопивши в боях два танки, один броньовик і боєприпаси.

Представник талібів Мухаммад Джалал опублікував у Twitter фото, вказавши, що на ньому горить один із блокпостів НФО, який був атакований вранці 2 вересня. Він також заявив про взяття десятка постів.

Водночас опір Панджшеру спростовує захоплення ключових точок на підступах до ущелини.

«Втрати талібів за останні чотири дні становили 350 людей убитими, 287 пораненими, 35 затриманими», — зазначено в повідомленні НФО.