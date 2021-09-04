Reuters: Талибы устроили «праздничную» стрельбу после захвата Панджшера. Фронт сопротивления отрицает взятие провинции

В столице Афганистана Кабуле талибы открыли «праздничную» стрельбу после того, как источники «Талибана» сообщили о захвате последней провинции страны — Панджшера.

В результате инцидента погибли 17 человек и более 40 получили ранения, сообщает Reuters.

Еще вчера, 3 сентября, силы «Национального фронта сопротивления» (НФС) Ахмада Масуда отрицали, что талибы взяли провинцию, но по состоянию на 15:00 за последние 11 часов они не опубликовали ни одного сообщения.

Впрочем, около 10:00 4 сентября пресс-секретарь НФС Али Назари опроверг информацию о захвате Панджшер, мол, борьба продолжается.

Такая же «праздничная» стрельба произошла и в провинции Нангархар — ранения получили 14 человек.

Панджшерская долина — одна из немногих частей Афганистана, которую еще не контролирует исламистское движение. Моджахеды решили брать долину силой, потому что местные власти не хотят сдаться «мирно».