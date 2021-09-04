Reuters: Таліби влаштували «святкову» стрілянину після захоплення Панджшеру. Фронт опору заперечує взяття провінції

У столиці Афганістану Кабулі таліби відкрили «святкову» стрілянину після того, як джерела «Талібану» повідомили про захоплення останньої провінції країни — Панджшеру.
Унаслідок інциденту загинули 17 людей і понад 40 отримали поранення, повідомляє Reuters.
Ще учора, 3 вересня, сили «Національного фронту опору» (НФО) Ахмада Масуда заперечували, що таліби взяли провінцію, однак за останні 11 годин станом на 15:00 вони не публікували жодного сповіщення.
Утім, близько 10:00 4 вересня прессекретар НФО Алі Назарі спростував інформацію про захоплення Панджшеру, мовляв, боротьба триває.
Така ж «святкова» стрілянина сталася й у провінції Нангархар — поранення отримали 14 людей.
Панджшерська долина — одна з небагатьох частин Афганістану, що не контролюється ісламістським рухом. Моджахеди вирішили брати долину силою, бо місцева влада не хоче здатися «мирно».
- Війська Ахмада Масуда в Панджшері висунули талібам ультиматум ще 22 серпня. Вони вимагали децентралізації та побудови нової системи правління, яка забезпечить соціальну справедливість, права і свободу для всіх. Таліби у відповідь дали Масуду 4 години, щоб той здався.
- 23 серпня бойовики «Талібану» атакували Панджшер, але були відкинуті. Наступні атаки теж не увінчалися успіхом.
- 26 серпня у провінції Парван пройшли переговори між делегаціями талібів і «Національного фронту опору». Вони були невдалими, після чого «Талібан» заявив, що оточив Панджшер, і вимагав від НФО здатися.