«Талібан» оголосив склад тимчасового уряду в Афганістані. Його очолив мулла Хасан

Першим заступником голови уряду став мулла Абдул Гані Барадар. Він керує політичним крилом «Талібану». Другим заступником обрали Мавлаві Ханнафі — теж одного з лідерів «Талібану» і частого члена переговорних делегацій талібів.

Головою держави й очільником уряду став мулла Хасан Ахунд. Він тривалий час був головою найвищого керівного органу «Талібану» — Рехбарі Шура, або ж рада керівництва. Хасана називають духовним лідером талібів, а також наближеним до безпосереднього очільника руху Хібатули Ахундзади. Раніше таліби зазначили, що Ахундзада сам запропонував Хасана на посаду голови уряду.

Інших же міністрів призначили на тимчасовій основі. Міністром оборони став мулла Якуб, який є заступником Ахундзади в «Талібані», а також сином Мухаммеда Омара — людини, яку вважають засновником цього ісламістського руху.

Міністром внутрішніх справ став Сіраджуддін Хаккані. Він також є заступником Ахундзади та лідером організації «Мережа Хаккані», яка виступає союзником «Талібану». На Заході цю організацію визнали терористичною.

Міністром закордонних справ призначили Аміра Хана Муттакі, який теж був членом делегації «Талібану» на міжнародних перемовинах. Під час перебування талібів при владі в Афганістані у 1996-2001 роках він був міністром інформації та культури.

Також таліби оголосили імена багатьох інших міністрів. Переважно це теж мулли. Жінок в уряді «Талібану» немає.