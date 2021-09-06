«Війна скінчилася». Таліби оголосили про взяття під контроль провінції Панджшер

Ісламський рух «Талібан» оголосив, що взяв під контроль останній оплот опору в Афганістані — провінцію Панджшер, яку обороняють сили «Національного фронту опору» (НФО) Ахмада Масуда.

Заяву про захоплення провінції опублікував спікер «Талібану» Забіхула Муджахід.

«Провінція Панджшер повністю завойована і перейшла під контроль «Ісламського Емірату Афганістан». У Панджшері кілька повстанських банд знищені, а інші втекли. Ми повністю запевняємо гідних жителів Панджшеру в тому, що вони не будуть зазнавати дискримінації — вони всі наші брати, і ми будемо служити країні та спільній меті», — сказано в заяві.

Муджахід також оголосив, що війна у країні закінчилася.

У соціальних мережах зʼявилися відео та знімки, на яких таліби стоять біля воріт резиденції губернатору Панджшеру, у деяких районах вони підняли свій прапор.

«Фронт національного опору» називає заяви талібів брехливими і повідомляє, що бійці НФО займають «стратегічні позиції» по всій Панджшерській долині.

«Ми запевняємо народ Афганістану, що боротьба проти «Талібану» та їхніх союзників триватиме, допоки не переможуть справедливість і свобода», — заявили у ФНО.