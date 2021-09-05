Опір Панджшеру заявив про розгром талібів

Сили «Національного фронту опору» (НФО) Ахмада Масуда заявили про розгром бойовиків руху «Талібан» під час їхнього наступу на останню непідконтрольну їм провінцію Панджшер.

Афганський журналіст і прессекретар НФО Фахім Дашті заявив, що черговий наступ талібів провалився, коли в північно-східній частині провінції тисяча нападників була оточена.

Дашті стверджує, що таліби зазнали великих втрат убитими, пораненими і полоненими, багато з яких іноземці (більшість пакистанці). Він додав, що в інших частинах провінції ситуація була під повним контролем бійців фронту і заяви талібів про взяття Панджшеру брехливі.

За даними «Фронту національного опору» Афганістану, таліби мобілізували проти Панджшеру на шести напрямках понад 20 тисяч бойовиків.