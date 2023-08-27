В Афганістані таліби заборонили жінкам відвідувати національний парк Банд-е-Амір

В Афганістані жінкам заборонили відвідувати національний парк Банд-е-Амір і пояснили це тим, що вони там або не носили хіджаб, або робили це неправильно.
Про це пише BBC.
Виконувач обовʼязків міністра чеснот і пороків Афганістану Мохаммад Халед Ханафі заявив, що священники й працівники служби безпеки мають закрити вхід для жінок у парк, допоки не «знайдуть вирішення проблеми».
Також Ханафі додав, що це була реакція на скарги від тих, кого обурили відсутність хіджаба чи його «неналежний» вигляд.
Банд-е-Амір — це визначна туристична памʼятка країни, що стала першим національним парком Афганістану в 2009 році. Місце було популярне серед сімей.
- На початку липня в Афганістані таліби наказали закрити салони краси для жінок. «Талібан» заявляє, що поважає права жінок, але відповідно до свого тлумачення ісламського права й афганських звичаїв.
- В ООН вважають, що «Талібан» запровадив найрепресивніший у світі режим для жінок.
- Після захоплення влади у серпні 2021 року таліби почали поступово утискати жінок в їхніх правах. Так «Талібан» заборонив жінкам навчатися в університетах, наказав приватним університетам не допускати їх до вступних іспитів, заборонив жінкам працювати в неурядових організаціях, займатися спортом, відвідувати парки розваг і возити жінок в машинах без хіджаба.